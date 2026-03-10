Magma eterna saga musicale

I Magma, band fondata nel 1969 dal batterista Christian Vander, tornano in Italia dopo molti anni e per la prima volta si esibiscono a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band, conosciuta per il suo stile unico e innovativo, ha influenzato generazioni di musicisti e appassionati, mantenendo viva la propria identità attraverso decenni di attività.

Tornano in Italia dopo un'assenza di decenni e arrivano per la prima volta a Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, i Magma, fondati nel 1969 dal batterista Christian Vander, band francese di culto, da qualche parte tra rock in opposition, jazz libero (Coltrane è sempre stato un loro nume tutelare), afflato classico, memorie folk, prog: è lo Zeuhl, il genere creato dal leader, come il kobaïano, la lingua fittizia inventata assieme al cantante Klaus Blasquiz.