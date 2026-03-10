magistrati sul palco col m5s per il no al referendum

Magistrati e rappresentanti del Movimento 5 Stelle sono apparsi insieme durante un evento pubblico in cui si sono espressi contro il referendum. L’incontro ha coinvolto figure provenienti dal mondo giudiziario e dalla politica, creando un momento di confronto pubblico su una questione referendaria. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato discussioni tra gli osservatori sulla collaborazione tra magistratura e politica.

C'è un punto piuttosto scivoloso in cui le sfere di politica e magistratura sembrano quasi sovrapporsi. È esattamente la sensazione che lascia l'iniziativa organizzata da l Movimento 5 Stelle a San Benedetto del Tronto, un incontro pubblico dal titolo eloquente: "Tutto quello che non ti hanno mai detto sulla separazione delle carriere". Un appuntamento annunciato con tanto di locandina, simbolo dei Cinque Stelle bene in vista e nomi degli ospiti elencati come in un classico evento politico. Fin qui nulla di strano. Se non fosse che tra i relatori figurano anche due procuratori della Repubblica in carica. L'incontro si è tenuto venerdì 6 marzo alle 18:30 all'Hotel Calabresi, nella sala Smeraldo affacciata su piazza Giorgini.

