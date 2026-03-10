Maersk ha sospeso le prenotazioni per il Golfo fino al 21 marzo

Maersk ha annunciato la sospensione delle prenotazioni per il Golfo fino al 21 marzo, influenzando le operazioni di trasporto nella regione. La decisione riguarda le grandi compagnie di container e si riflette su tutte le attività di approvvigionamento che coinvolgono il Golfo. La misura è stata comunicata ufficialmente e sarà in vigore fino alla data indicata.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Se grandi compagnie di trasporto container come Maersk sospendono le prenotazioni per il Golfo, il problema non riguarda solo il petrolio, ma anche le catene di approvvigionamento. L'amministratore delegato del colosso petrolifero Saudi Aramco, Amin Nasser, ha sottolineato le conseguenze se "si prolungheranno le disfuzioni" causate dalle attvità belliche nel Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

