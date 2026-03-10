Madre trova il figlio morto nella sua abitazione | si è tolto la vita

Una madre di Commessaggio ha trovato il suo figlio morto nella loro abitazione lunedì. La vittima si è tolta la vita, lasciando la comunità sconvolta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La scoperta ha sconvolto i residenti e ha portato le forze dell'ordine a intervenire per accertare le cause.

La donna si è recata nell'abitazione del figlio insieme ai carabinieri, non avendo più sue notizie da giorni. La vittima aveva 48 anni Terribile tragedia nel Mantovano. Una vicenda straziante ha scosso la comunità di Commessaggio nella giornata di lunedì, quando la preoccupazione di una madre si è trasformata nel peggiore degli incubi. Da giorni la donna non riusciva più ad avere alcun contatto con il figlio, un uomo di 48 anni che viveva da solo nella sua abitazione. I tentativi di telefonargli non avevano dato alcun esito e il silenzio prolungato aveva iniziato ad alimentare timori sempre più forti. Nel pomeriggio di ieri la donna ha quindi deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, chiedendo aiuto per verificare cosa fosse accaduto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

