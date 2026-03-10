Due persone sono state arrestate nel parco pubblico mentre svolgevano attività illegali. Una madre ha chiamato le forze dell'ordine per denunciare la scomparsa del proprio figlio, che si trovava nel parco al momento. Le autorità hanno individuato e fermato i soggetti coinvolti, trovandoli in possesso di sostanze illegali. La madre ha fornito dettagli sulla scomparsa del figlio durante le operazioni.

Una madre ha denunciato la scomparsa del proprio figlio, mentre era impegnata in attività illecite all’interno di un parco pubblico. Le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto di due persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti. Il caso evidenzia una dinamica criminale complessa, dove la segnalazione di un minore scomparso si intreccia con il mercato nero della droga. L’indagine ha portato alla cattura immediata dei sospettati, smantellando una rete operante nella zona verde urbana. La situazione richiede un’analisi attenta delle dinamiche sociali e giuridiche che legano la famiglia al crimine organizzato. La Doppia Vita: Scomparsa e Spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madre che spaccia: 2 arresti nel parco

Articoli correlati

Droga nascosta nel parco giochi, 2 arresti ad AciliaAd Acilia, un uomo e una donna sono stati fermati dagli agenti del X Distretto Lido di Roma mentre recuperavano una busta nascosta all’interno di una...

Spaccia cocaina al parco del Gelso. In manette un pusher albanese di 38 anniI carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina hanno arrestato in flagranza un cittadino albanese 38enne, già noto alle forze dell’ordine,...

Una raccolta di contenuti su Madre che spaccia 2 arresti nel parco

Discussioni sull' argomento Madre segnala scomparsa del figlio ma è al parco a spacciare, 2 arresti; In carcere il molestatore che allarmava le scuole di Bergamo. Alla madre: Ti metto una pistola in bocca e ti sparo; Pesaro, minacce alla madre per avere i soldi per la droga: scatta l’arresto; Nascondevano cocaina nella plancia dell'auto (e ne avevano quasi 2 etti in casa): arrestati due ventenni.

Madre segnala scomparsa del figlio ma è al parco a spacciare, 2 arresti(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Arrestati dai carabinieri della stazione Cinecittà due minorenni sorpresi in possesso di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e denaro contante ritenuto provento di atti ... gazzettadiparma.it

LA FOTO NOTIZIA DELLA NOTTE- TRAGEDIA A CAGLIARI: ALBERTO ZUDDAS MUORE OER UNA MALATTIA, LA MADRE NON REGGE IL DOLORE E SI SPEGNE QUALCHE ORA DOPO-Un destino che unisce madre e figlio in un dolore che non si può spi - facebook.com facebook

Ospite di Verissimo la cantautrice pugliese ha parlato commossa della madre scomparsa nel 2020 ma ha anche svelato il suo desiderio di avere bambini: «Mi ha fatto venire la voglia Alessandra Amoroso, ne ho parlato col mio compagno e piacerebbe molto a x.com