Maab | vent’anni di centrosinistra e un’infrastruttura ancora ferma

Il Mercato Agro Alimentare di Bari, conosciuto come MAAB, è stato inaugurato vent'anni fa ed è considerato una delle infrastrutture più significative della regione. Nonostante il tempo trascorso, l’opera rimane ancora incompleta e non è stata messa pienamente in funzione. La struttura rappresenta un punto di riferimento nel settore agroalimentare locale, ma la sua realizzazione è tuttora in attesa di completamento.

Il MAAB, il Mercato Agro Alimentare di Bari, è una delle infrastrutture più importanti mai realizzate nel nostro territorio. Doveva essere il cuore pulsante della logistica agroalimentare pugliese, un’opera capace di generare sviluppo, lavoro e competitività. Invece, dopo vent’anni di amministrazioni di centrosinistra, è ancora chiuso. È il simbolo di una gestione che ha prodotto annunci, inaugurazioni senza seguito e promesse mai mantenute. Lo dichiara Luigi Barnabà, Segretario regionale dei Democristiani 5.0, intervenendo sulla vicenda del MAAB. «Il centrosinistra barese – prosegue – ha avuto due decenni per rendere operativo il mercato. Due decenni in cui si è preferito raccontare un futuro che non è mai arrivato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Prof di religione precario, risarcito: “Vent’anni senza stabilità. E non è ancora finita”

Hamilton: “Vent’anni incredibili ma ho ancora fame”Il commento della Ferrari: “Che viaggio incredibile! E non è ancora finita” “Venti stagioni da pilota di F1.