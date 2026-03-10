LVMH ha annunciato ufficialmente che Philippe Farnier ricopre il ruolo di vice amministratore delegato di Christian Dior Parfums e della divisione beauty e parfums del marchio. Farnier assume questa posizione e si unisce al management dell’azienda. La notizia riguarda la sua nomina e il suo incarico all’interno del gruppo di lusso.

Si chiama Philippe Farnier ed è il nuovo vice amministratore delegato di Parfums Christian Dior e della divisione beauty e parfums di Christian Dior. Il manager è un dirigente di lungo corso nel settore del lusso. Durante il suo mandato, che ha effetto immediato, riporterà a Véronique Courtois, presidente e CEO di Parfums Christian Dior e della divisione beauty di LVMH. Philippe Farnier è il nuovo vice CEO di LVMH beauty e Christian Dior Parfums. Come ha aggiunto LVMH, Farnier collaborerà, nel suo nuovo ruolo, a stretto contatto con Courtois. I due si coordineranno sulle principali iniziative strategiche. Inoltre, sovrintenderà alle attività commerciali e omnicanale della divisione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - LVMH conferma: Philippe Farnier è il vice CEO di Christian Dior Parfums e del beauty

Articoli correlati

È Olivier Teboul il nuovo presidente di Parfums Christian Dior nel Nord AmericaA partire da ieri 9 gennaio Olivier Teboul è il nuovo presidente di Parfums Christian Dior Nord America: il suo incarico è partito proprio ieri.

LVMH, Michèle Benbunan nuova Ceo di Les Echos – Le ParisienLVMH ha nominato Michèle Benbunan nuova Chief Executive Officer del gruppo editoriale Les Echos – Le Parisien.

Altri aggiornamenti su Philippe Farnier

Argomenti discussi: Lvmh, Philippe Farnier nominato vice-Ceo del beauty e di Parfums Christian Dior.

Lvmh, Philippe Farnier nominato vice-Ceo del beauty e di Parfums Christian DiorIl veterano del lusso è stato nominato con effetto immediato e riporterà a Véronique Courtois, presidente e Ceo della divisione beauty del gruppo francese e di Parfums Christian Dior. it.fashionnetwork.com

Lvmh, Philippe Farnier è il nuovo deputy ceo di Parfums Christian Dior e della divisione beautyNuovo giro di poltrone ai vertici del beauty Lvmh. Il colosso francese del lusso ha arruolato Philippe Farnier come deputy ceo di Parfums Christian Dior e della divisione beauty del gruppo con effetto ... milanofinanza.it