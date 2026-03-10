Lutto a Lecce | addio all’ispettore Rampino un eroe

A Lecce si piange la scomparsa dell’ispettore Enzo Rampino, morto nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026. La polizia locale e la comunità si sono riunite per ricordare un agente che ha dedicato anni di servizio alla città. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra colleghi e cittadini. La comunità si è stretta attorno alla famiglia dell’ispettore.

La comunità della polizia locale di Lecce è in lutto per la scomparsa improvvisa dell'ispettore Enzo Rampino, deceduto nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026. L'uomo, un sessantasettenne stimato dai colleghi per la sua allegria e generosità, ha lasciato un vuoto profondo tra i membri del corpo di pubblica sicurezza del capoluogo salentino. La cerimonia funebre si terrà domani alle ore 15.30 presso la chiesa madre di Trepuzzi. L'evento tragico ha scosso il territorio, trasformando una perdita personale in un momento di raccoglimento collettivo che coinvolge non solo gli addetti ai servizi d'emergenza, ma anche l'intera cittadinanza. Le fonti indicano che Rampino aveva trascorso le sue ultime giornate di vita affrontando una breve malattia prima del decesso definitivo.