L’utilità dei regimi la sconvenienza della democrazia

Prima del 2003 in Iraq non esisteva al Qaeda, mentre in Siria prima del 2011 non c’era l’Isis. Allo stesso modo, Hezbollah non era presente prima dell’invasione del Libano del 1982. Questi gruppi non erano attivi nelle rispettive aree prima di quegli eventi e date.

Una lunga storia L'Iran di Mossadeq, l'Algeria, al Qaeda in Iraq, le rivolte arabe.l'Occidente lavora da sempre a un Medio Oriente di dittature e autoritarismi, per poi ritrovarsi con movimenti estremisti e regimi radicali Una lunga storia L'Iran di Mossadeq, l'Algeria, al Qaeda in Iraq, le rivolte arabe.l'Occidente lavora da sempre a un Medio Oriente di dittature e autoritarismi, per poi ritrovarsi con movimenti estremisti e regimi radicali Non esisteva al Qaeda nell’Iraq pre-2003. Nessun Isis nella Siria pre-2011. Non c’era Hezbollah prima dell’invasione del Libano del 1982. Non c’era Hamas nel 1967. Niente Talebani prima del movimento dei Deobandi figlio dell’India coloniale e delle sue cicatrici. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’utilità dei regimi, la sconvenienza della democrazia Articoli correlati Leggi anche: Zelensky ha i tempi stretti e gli alleati in scadenza. Mentre Putin gode della calma dei regimi La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito ci dice qualcosa sullo stato della nostra democraziaLa protesta surreale degli ultras biancocelesti contro il presidente della loro squadra trasforma il referendum sulla giustizia in una resa dei conti... Approfondimenti e contenuti su L'utilità dei regimi la sconvenienza... Discussioni sull' argomento L’utilità dei regimi, la sconvenienza della democrazia; Regime forfettario 2026: agevolazioni e vantaggi della flat tax; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Tipologie di attività degli Enti del Terzo Settore e conseguenze sul regime fiscale. PUBBLICA UTILITÀ : Pronto Intervento Sociale (PIS) È attivo, in tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale “Metapontino Collina Materana”, un servizio di assistenza gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, dedicato alle emergenze sociali urge - facebook.com facebook “Data center, nella delega al Governo focus su semplificazione, pubblica utilità e sicurezza”. L’approfondimento della vicepresidente I-Com Silvia Compagnucci i-com.it/2026/02/27/dat… x.com