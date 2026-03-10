Lupini secchi ritirati dai supermercati per presenza di alcaloidi avviso della Coop

Un'azienda di supermercati ha annunciato il ritiro dai negozi di un lotto di lupini secchi a marchio Cibón. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della catena, che ha specificato il richiamo a causa della presenza di alcaloidi nei prodotti. Il provvedimento riguarda esclusivamente i lupini secchi e si applica ai prodotti venduti in determinati punti vendita.

Il richiamo reso noto dalla catena Coop attraverso i suoi canali di comunicazione alla clientela. Oggetto del richiamo sono i lupini secchi venduti a marchio Cibón. 🔗 Leggi su Fanpage.it

