Lupini secchi ritirati dai supermercati per presenza di alcaloidi avviso della Coop

Un'azienda di supermercati ha annunciato il ritiro dai negozi di un lotto di lupini secchi a marchio Cibón. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della catena, che ha specificato il richiamo a causa della presenza di alcaloidi nei prodotti. Il provvedimento riguarda esclusivamente i lupini secchi e si applica ai prodotti venduti in determinati punti vendita.

Il richiamo reso noto dalla catena Coop attraverso i suoi canali di comunicazione alla clientela. Oggetto del richiamo sono i lupini secchi venduti a marchio Cibón. Cibon richiama lupini secchi Prodotto: lupini secchi Motivo del richiamo: presenza alcaloidi chinolizidinici Avvertenze: non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita.