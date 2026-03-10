Un uomo contemporaneo si confronta con la costante ricerca di piacere immediato, un fenomeno sempre più diffuso nella società attuale. Questa tendenza si manifesta attraverso comportamenti e abitudini che privilegiano la soddisfazione rapida, spesso senza considerare le conseguenze a lungo termine. La percezione del piacere come esperienza intensa e gratificante si contrappone all’aspettativa di dolore o insoddisfazione.

Roma, 10 mar – Il piacere oltre ad essere uno dei romanzi più intensi di Gabriele D’Annunzio è anche un potente sentimento provocato da una percezione psicofisica positiva contraria a quello del dolore. È la soddisfazione fisiologica derivata dall’appagamento del desiderio, dal godimento fisico e mentale che accende cascate di neurotrasmettitori specifici, gli ormoni del benessere: la dopamina, la serotonina e l’ossitocina. Principio di piacere e Principio di realtà. L’essere umano ricerca naturalmente il piacere nelle sensazioni di benessere risposta a stimoli specifici che generano emozioni positive. La teoria psicoanalitica freudiana identifica il piacere come uno scaricarsi della tensione che disturba la quiete, un ritorno alla tranquillità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’uomo contemporaneo e la schiavitù del piacere immediato

