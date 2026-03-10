Lunedì 9 marzo, poco dopo le tredici, un uomo di cinquantacinque anni si è posizionato sul bordo di un cavalcavia lungo la Variante di Avellino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per cercare di capire le sue intenzioni e intervenire tempestivamente. La situazione ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti che si trovavano nelle vicinanze.

Lunedì 9 marzo, poco dopo le tredici, sulla Variante di Avellino un uomo di cinquantacinque anni si trovava sul bordo di un cavalcavia.Era fermo lì. Non stava camminando, non stava attraversando. Stava per saltare. A vederlo è stato un automobilista di passaggio.Ha rallentato, si è fermato.È sceso dal veicolo e gli si è avvicinato.Non sappiamo cosa si siano detti.Sappiamo che l'uomo, alla fine, è rimasto. L'episodio è avvenuto nella periferia del capoluogo campano, in una zona di scorrimento veloce, traffico ordinario, niente di particolare.L'uomo era originario di Monteforte Irpino, un comune della provincia. Dopo l'intervento del passante sono stati allertati i carabinieri e il 118. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Giovani e società che cambia, a Pisa un incontro sul presente e sul futuro delle nuove generazioniUn dialogo franco e senza retorica sull’adolescenza e sulle trasformazioni che attraversano il mondo giovanile.

Al Campidoglio l'incontro sul lavoro che cambia e lo smartworkingGiuseppe Conte è stato il protagonista del dibattito tenutosi nell’aula “Laudato Sì” sui cambiamenti nel mondo lavorativo e il ruolo dello...

Una raccolta di contenuti su Lunedì sul Cavalcavia un incontro che...

Temi più discussi: Lunedì sul Cavalcavia: un incontro che cambia il finale; Incidente sul cavalcavia, perde il controllo del tir che si ribalta su un fianco: paura a Portogruaro; Paura sulla superstrada: sasso lanciato da un cavalcavia colpisce un'auto in transito; Sasso lanciato dal cavalcavia della Mebo prende in pieno una macchina.

Sasso lanciato da un cavalcavia colpisce un’auto in corsa | FOTOA Terlano un sasso lanciato da cavalcavia colpisce un’auto in corsa: passeggero illeso, denunciato l’episodio. nordest24.it

Paura sulla superstrada: sasso lanciato da un cavalcavia colpisce un'auto in transitoBOLZANO. Momenti di paura lunedì scorso lungo la superstrada Merano-Bolzano (la Mebo), dove un'auto è stata colpita in pieno da un sasso lanciato da un cavalcavia. L'episodio è avvenuto nella zona di ... ildolomiti.it

Lunedì 9 marzo 2026 Stasera, prima di dormire, lascia che il cuore rallenti e ritrovi il suo centro. Non portarti nel sonno i pensieri pesanti: affidali al Signore, uno per uno. Se oggi hai fatto fatica, non temere: Dio conosce ogni tuo passo. Se nel cammino hai ri - facebook.com facebook

Lunedì, 9 marzo, ore 9.30. Roma centro. Studenti sfilano per le Botteghe Oscure inneggiando a Palestina dal fiume al mare e a uccidere i "fascisti": "uccidere un fascista non è un reato". @FratellidItalia @fdieuropa @FDI_Parlamento @f_nirenstein @GlobalC x.com