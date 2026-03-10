LuisaViaRoma sindacati in allarme

I sindacati sono in allarme per la situazione di LuisaViaRoma, marchio fiorentino specializzato nell’e-commerce di moda, che si trova attualmente coinvolto in una procedura di composizione negoziata della crisi presso il Tribunale di Firenze. La notizia riguarda l’azienda, conosciuta nel settore, e la procedura giudiziaria in corso. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti dei lavoratori e le parti interessate.

La Regione: "Monitoriamo, composizione negoziata alle battute finali". Verso il tavolo di crisi Resta alta l'attenzione sulla situazione di LuisaViaRoma, storico marchio fiorentino attivo nell'e-commerce della moda, oggi al centro di una procedura di composizione negoziata della crisi presso il Tribunale di Firenze. Dopo l'allarme lanciato da Filcams Cgil Firenze e dalle Rsa, e l'appello alla Regione affinché "vigilasse", l'Unità di crisi regionale per il lavoro ha avviato una serie di incontri con tutte le parti coinvolte. Nella giornata di oggi l'Unità di crisi regionale, guidata dal consigliere per le vertenze aziendali Valerio Fabiani, ha incontrato i rappresentanti di LuisaViaRoma.