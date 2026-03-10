Luisa Di Gasbarro è la prima donna vicepresidente per il centro Italia della Federazione Maestri del Lavoro

Luisa Di Gasbarro, proveniente dal Consolato provinciale di Ancona, è stata nominata prima donna vicepresidente per il Centro Italia della Federazione Maestri del Lavoro. La nomina è stata annunciata recentemente e rappresenta un passo importante per l'organizzazione. La sua nomina segue un percorso professionale che l'ha portata a ricoprire ruoli di rilievo nel settore.

ROMA – Luisa Di Gasbarro, proveniente dal Consolato provinciale di Ancona, è la prima vicepresidente donna del Centro Italia della Federazione Maestri del Lavoro. A deciderlo è stato il consiglio nazionale, riunito nel Parlamentino del Cnel a Roma nella mattinata odierna. Di Gasbarro è già componente della commissione nazionale Testimonianza formativa e del gruppo di lavoro “maestre a confronto”. I Maestri del lavoro sono lavoratori italiani insigniti della “Stella al Merito del Lavoro” per meriti eccezionali nella loro carriera professionale. L’onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Repubblica. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

