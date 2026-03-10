Mercoledì 11 marzo alle 14, Punto Radio trasmetterà in diretta il programma Cartoline Digitali, condotto da Luca Doni con la collaborazione di Alex Galli. Tra gli ospiti ci sarà Luca Rustici, che parteciperà alla trasmissione. L'evento si svolgerà a Cascina, come annunciato dall'emittente radiofonica. La puntata si concentrerà sui temi e le novità trattate durante la trasmissione.

Cascina 10 marzo 2026- Nuovo appuntamento a Punto Radio mercoledì 11 marzo in diretta alle 14, con il programma Cartoline Digitali ideato e condotto da Luca Doni con la fedele collaborazione di Alex Galli. L'ospite di questa settimana è Luca Rustici, musicista a 360° che vanta collaborazioni con i migliori artisti italiani e internazionali. L'occasione è la recente uscita del nuovo singolo "Come un aquilone", realizzato in collaborazione con Philippe Leon. «“Come un Aquilone” è il mio personale sguardo sul mondo contemporaneo, la percezione di una crescente perdita di umanità e il continuo celare le responsabilità dietro interessi globali opachi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Luca Rustici ospite a Punto Radio

Articoli correlati

Ancillotti ospite a Punto RadioPisa, 13 gennaio 2026 - Domani alle 14 Riccardo Ancillotti sarà ospite di Luca Doni nel programma Cartoline digitali in onda su Punto Radio e in...

Roki Cellini domani ospite a Piunto RadioPIsa, 10 febraio 2026 - E' Riki Cellini l'ospite di questa settimana a Punto Radio.