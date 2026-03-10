Love songs from Abruzzo del batterista di Atessa Lorenzo Tucci

Il batterista di Atessa, Lorenzo Tucci, ha pubblicato il suo nuovo album intitolato “Love songs from Abruzzo”. L’uscita è avvenuta venerdì 6 marzo e il disco è disponibile in formato CD, vinile e digitale attraverso le etichette Jando Music e Via Veneto Jazz. La pubblicazione segue le attività del musicista nel panorama jazz e musicale della regione.

Il batterista di Atessa, Lorenzo Tucci, ha lanciato il suo nuovo album dal titolo "Love songs from Abruzzo", uscito venerdì 6 marzo in cd, vinile e digitale per Jando Music e Via Veneto Jazz. In questo progetto Tucci – originario di Atessa e romano d'adozione – torna alle proprie radici musicali guidando un trio con il pianista Claudio Filippini e il contrabbassista Jacopo Ferrazza. L'album prende spunto da alcune tra le melodie più note della tradizione popolare abruzzese e le rilegge attraverso il linguaggio del jazz contemporaneo. L'idea del progetto nasce da un incontro inatteso con il compositore Ennio Morricone.«Un giorno, durante un incontro casuale, il maestro mi disse: "In Abruzzo ci sono delle melodie bellissime".