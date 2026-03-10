L'oroscopo di mercoledì 11 marzo 2026 | quarto di Luna tra Pesci e Sagittario
Mercoledì 11 marzo 2026 si verifica un quarto di Luna tra i segni dei Pesci e del Sagittario, accompagnato dalla presenza di Mercurio Retrogrado. Questa configurazione astrologica invita a riflettere sui propri obiettivi e sulla direzione da prendere in ambito personale. Non sono previste altre influenze planetarie in questa giornata.
