Lorenzo Charles, nato nel 1963, è ricordato per aver segnato il canestro decisivo nella finale del torneo Ncaa del 1983, regalando il titolo a North Carolina State. Dopo la vittoria, la sua vita sui bus si concluse tragicamente, e l'errore che commise in quella partita lo trasformò in un mito per un giorno. La sua storia si intreccia con un episodio che rimane impresso nella memoria sportiva.

One-hit wonder. Il termine nasce dal mondo della musica, artisti entrati nella top 40 di quella che era la bibbia Usa delle classifiche, Billboard. Ci si ricorda dei King Harvest solo per Dancing in the moonlight, di The Knack per My Sharona, di The Buggles per Video killed the radio star e via dicendo. Nello sport ci sono i vari Christian Laettner di Duke, celebre per il tiro allo scadere che sconfisse Kentucky nel torneo Ncaa 1992, o Jeremy Lin, guardia dei Knicks che nel 2012 scatenò a New York e in Cina la Linsanity con una serie di partite da fenomeno prima di tornare sul pianeta Terra. E che dire di Buster Douglas, capace di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lorenzo Charles e l'errore che lo rese mito (per un giorno). La seconda vita, sui bus, finì malissimo

