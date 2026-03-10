L’operazione Libeccio a Catanzaro | tre cosche smantellate e un’altra vittoria dello Stato

Nella città di Catanzaro i carabinieri, sotto la direzione della Dda, hanno eseguito l'operazione “Libeccio” che ha portato all’arresto di 19 persone e al fermo di tre cosche di ‘ndrangheta: Arena, Manfredi e Nicoscia. L’intervento ha comportato il sequestro di beni e l’interruzione di attività criminali legate alle organizzazioni mafiose. Lo Stato ha così rafforzato le azioni contro le attività illecite di queste reti criminali.

I carabinieri hanno eseguito 19 arresti nell'ambito di un'indagine fatta di strumenti tradizionali e high-tech. Delmastro: «Un colpo mortale alla ‘ndrangheta» «Oggi lo Stato ha sferrato un colpo mortale alla ‘ndrangheta». Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha commentato la vasta operazione dei carabinieri, coordinata dalla Dda di Catanzaro, che ha portato a 19 arresti e allo smantellamento delle cosche Arena, Manfredi e Nicoscia. L’operazione «rappresenta l’ennesima, importante vittoria contro la mafia», ha aggiunto Delmastro, ringraziando le forze dell’ordine. «Con il governo Meloni – ha sottolineato il sottosegretario alla Giustizia – lo Stato c’è e non arretra di un millimetro nella lotta alla criminalità organizzata». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

