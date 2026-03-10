London Dream | un viaggio di speranza al Teatro Trastevere

Cosa: Lo spettacolo teatrale London Dream, una narrazione intensa su sogni, amicizia e riscatto sociale.. Dove e Quando: Teatro Trastevere, Roma, dal 20 al 22 marzo 2026.. Perché: Per immergersi in una storia potente ambientata negli anni Ottanta, che esplora il conflitto universale tra la rassegnazione e la voglia di fuga.. Il palcoscenico del Teatro Trastevere si prepara ad accogliere un racconto che sa di asfalto, di periferia romana e di desideri che oltrepassano i confini nazionali. London Dream non è semplicemente uno spettacolo teatrale, ma una vera e propria immersione in un’epoca che ha segnato profondamente la coscienza collettiva del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ezrome.it

