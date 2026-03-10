L’ondata della paura la guerra grande brucia 6mila miliardi

Lunedì nero in Iran, dove le bombe hanno colpito quartieri residenziali, scuole e ospedali, causando distruzione e paura tra la popolazione. Il bombardamento ha provocato danni ingenti e ha riempito l’aria di nubi tossiche, mentre i civili cercano di mettersi in salvo. La situazione si aggrava con le esplosioni che si sono susseguite nel corso della giornata.

Vedo nero Il greggio vola a 120 dollari al barile e scende solo per l’intervento dei sette Grandi, le borse gonfiate dall’Ia perdono quasi ovunque Vedo nero Il greggio vola a 120 dollari al barile e scende solo per l’intervento dei sette Grandi, le borse gonfiate dall’Ia perdono quasi ovunque Un lunedì nero. In Iran le bombe abbattono quartieri, colpiscono scuole e ospedali, riempiono il cielo di nubi tossiche. È qui che l’escalation mostra il suo volto più brutale, mentre tremano i Paesi del Golfo e Israele fa i conti con i razzi che cadono sulle sue città. Ma l’onda d’urto non resta confinata ai territori colpiti. Si estende rapidamente anche al mondo immateriale dei mercati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

