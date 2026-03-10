L’omaggio a Ermelina Boschi Svelato il suo ritratto in municipio

Un ritratto di Ermelina Boschi è stato svelato ieri nel municipio durante una cerimonia pubblica. La consigliera comunale, che ha ricoperto anche la carica di vice-sindaca, è stata al centro dell’evento. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno assistito alla presentazione del ritratto in una sala dedicata.

È di Ermelina Boschi, consigliera comunale, vice-sindaca e poi impegnata nello sviluppo delle politiche sociali a livello locale, il ritratto che è stato svelato, la mattina di domenica, nella sala consiliare del municipio, in occasione della Giornata internazionale della donna, alla presenza tra gli altri dell’assessora alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna Gessica Allegni. Nata nel 1909 in una famiglia contadina con tredici figli, Ermelina Boschi frequenta la scuola elementare fino alla sesta classe. All’età di 22 anni sposa Alfredo Ghelfi e l’anno successivo nasce la figlia Carmen. Durante la Resistenza nella propria casa protegge e nasconde diversi partigiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio a Ermelina Boschi. Svelato il suo ritratto in municipio Articoli correlati Leggi anche: Il suo celebre ritratto di Innocenzo X stregò Francis Bacon, che non riuscì più a sfuggirgli... Maria Elena Boschi, clamoroso: chi è il suo nuovo uomoMaria Elena Boschi avrebbe una nuova relazione dopo la fine della storia con l'attore Giulio Berruti: la capogruppo di Italia Viva, per il suo... Una raccolta di contenuti su Ermelina Boschi Discussioni sull' argomento L’omaggio a Ermelina Boschi. Svelato il suo ritratto in municipio; In Sala consiliare a Vignola il ritratto di Ermelina Boschi, vice-sindaca e presidente ECA; In Sala consiliare a Vignola il ritratto di Ermelina Boschi, vice - sindaca e presidente ECA. In Sala consiliare a Vignola il ritratto di Ermelina Boschi, vice-sindaca e presidente ECAE’ di Ermelina Boschi, consigliera comunale, vice-sindaca e poi impegnata nello sviluppo delle politiche sociali a livello locale, il ritratto che è stato svelato, la mattina di domenica 8 marzo, nell ... sassuolo2000.it In Sala consiliare il ritratto di Ermelina Boschi, vice-sindaca e presidente ECA E’ di Ermelina Boschi, consigliera comunale, vice-sindaca e poi impegnata nello sviluppo delle politiche sociali a livello locale, il ritratto che è stato svelato, la mattina di domenic - facebook.com facebook