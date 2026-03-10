Lollobrigida | Controlli e verifiche su caro carburanti per evitare speculazioni – Il video

Il governo ha avviato controlli e verifiche sul caro carburanti, con l’obiettivo di contrastare possibili speculazioni. In particolare, si stanno monitorando i prezzi e le pratiche di mercato per garantire che le esigenze delle aziende agricole siano soddisfatte. È stata confermata l’attenzione su un incentivo di quasi un miliardo di euro destinato al gasolio agricolo, unico in Europa a essere ancora attivo.

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 "L'Italia è l'unica nazione europea a mantenere l'incentivo da quasi un miliardo per il gasolio agricolo, per mettere le nostre aziende nella condizione di continuare a produrre e avere costi che riescano a garantirne l'economicità. Guardia di finanza e ministero dei Trasporti stanno avviando controlli e verifiche per evitare ogni forma di speculazione, chi approfitta di queste situazioni per speculare deve essere colpito senza alcun tipo di riguardo". Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea di Coldiretti Sicilia a Palermo. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Caro carburanti e speculazioni, da Coldiretti esposti in tutte per procure italiane. Il Mimit tra verifiche e soluzioni« La guerra alle porte dell'Europa è già entrata nelle case degli italiani e nelle aziende agricole .

Carburanti alle stelle. Il comitato autotrasporto: "Le istituzioni agiscano per evitare speculazioni"L'aumento dei prezzi dei carburanti causato dal conflitto in Iran e dalla crisi nell'area del Medio Oriente preoccupa il settore dell'autotrasporto...

