Logistica Di Caterina Alis | Priorità rivedere alcuni sistemi europei di iper tassazione

In un intervento recente, Di Caterina di Alis ha evidenziato la necessità di rivedere alcuni sistemi di tassazione europea, definendoli eccessivamente gravosi. Nel frattempo, a Verona, è stato riferito che più di mille navi sono attualmente bloccate nel Golfo Persico, tra cui alcune italiane. La situazione coinvolge diversi attori del settore logistico e marittimo, sottolineando la complessità del momento.

Verona, 10 mar. (Adnkronos) - "È un momento molto delicato. Abbiamo più di mille navi bloccate nel Golfo Persico e tra queste ci sono anche navi italiane. La priorità, ovviamente, è la sicurezza dei marittimi, sulla quale stiamo spingendo anche come associazione per lanciare un segnale importante al governo e alle istituzioni. Su questo sta lavorando, minuto per minuto, anche la Farnesina e siamo ben felici di come si stanno muovendo". Ad affermarlo è Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis - Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile a LetExpo 2026, la manifestazione di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, a Verona fino al 13 marzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

