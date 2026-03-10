Nella puntata di lunedì 9 marzo su Rai 3, Antonio De Rensis e Luciano Garofano sono stati protagonisti di un acceso scambio di opinioni durante la trasmissione Lo Stato delle Cose. De Rensis ha interrotto Garofano, che aveva fatto una battuta ironica, chiedendo di non fare ironia. La discussione si è infiammata, con i due che si sono confrontati senza risparmiare parole.

Volano stracci a Lo Stato delle Cose, dove - nella puntata di lunedì 9 marzo su Rai 3 - Antonio De Rensis e Luciano Garofano non se le mandano a dire. "Lei l’ironia la fa con il carcere suo, non con il carcere di Stasi", sbotta il legale dell'unica persona condannata per il delitto di Garlasco. Poco prima l'ex consulente di Andrea Sempio ha risposto a Umberto Brindani che ha sottolineato gli "82 errori" delle prime indagini. "Conti, conti, che le fa bene", ha detto Garofano scatenando, quindi, la reazione di De Rensis. E a proposito di Stasi e della sua colpevolezza, Garofano ha affermato che "non credo che quest’anno ci siano state novità rivoluzionarie che dimostrino il contrario". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lo Stato delle Cose, De Rensis sbotta con Garofano: "Non faccia ironia"

