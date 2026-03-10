Martedì presso il Ministero della Cultura è stato formalizzato l’acquisto di un capolavoro di Caravaggio da parte dello Stato, per un importo di 30 milioni di euro. L’operazione è stata confermata durante l’evento alla presenza del Ministro della Cultura. Il dipinto entrerà presto nelle collezioni pubbliche e si conosce già la sua futura esposizione.

È stato firmato martedì presso il Ministero della Cultura, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli; del Direttore Generale Musei, Massimo Osanna; del Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, Thomas Clement Salomon e del notaio Luca Amato, l'atto di acquisto del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio che, al termine delle procedure amministrative previste, entrerà a far parte del patrimonio dello Stato e sarà assegnato alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, entrando stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini. Lo comunica il MiC in una nota. "Dopo oltre un anno di trattative annunciamo oggi l'acquisto, da parte del Ministero della Cultura, di uno straordinario capolavoro di Caravaggio, il ‘Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo Stato acquista un capolavoro del Caravaggio per 30 milioni. Dove sarà esposto | GUARDA

