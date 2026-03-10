L’Istituto comprensivo "Coldigioco - Mestica" e l’Istituto Alberghiero "Ipseoa-Varnelli" di Cingoli schiacciano il bullismo insieme con la Lube Volley. Sono stati invitati a scuola il direttore generale Giuseppe Cormio e il campione Marko Podrascanin per testimoniare – in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo – come lo sport possa essere importante nel contrasto di certi atteggiamenti. Sono stati accolti dalla dirigente scolastica Annamaria Marcantonelli, dal sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi, Francesco Gjoci, dagli alunni e insegnanti delle classi terze. Erano collegati "da remoto" gli studenti del triennio a indirizzo sportivo dell’Alberghiero e le classi terze della Secondaria di I grado di Apiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lo sport unisce perché insegna a stare assieme e a collaborare"

Articoli correlati

Al Trofeo Classic Lago di Como lo sport si unisce all’inclusioneSi avvicina il 5° Trofeo Classic Lago di Como, secondo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2026, in programma sabato 21 e...

Ecco lo spettacolo che unisce teatro e sport di squadra ad Abano TermeAscolto e creatività; narrazioni tra l’incredibile e l’improbabile, voglia di giocare insieme e di accettare il “destino teatrale” e il rischio di...

Venus Transit in Pisces 2026 | Exaltation + Conjunctions | Vedic Astrology Predictions #astrology

Tutto quello che riguarda sport unisce

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Proroga termine per la presentazione delle istanze – Taranto 2026: lo sport che unisce Taranto; VILLAGGIO DEI RAGAZZI - Quando lo sport educa e unisce: Maddaloni al centro dell’Italia del biliardo GUARDA LE FOTO; Giochi della speranza, la piccola Olimpiade arriva a Bollate.

‘Sport for all e ‘Il gioco di Dio: quando lo sport incontra la teologia / VideoROMA (ITALPRESS) – Il profondo legame tra la dimensione divina e il fenomeno sportivo, capace da sempre di generare vita e crescita umana. È il tema alla base dei testi Sport for all – cohesive, acc ... italpress.com

Napoli, patto Mercalli-Umberto: «Così lo sport ci unisce»«Se tifi un’altra squadra sei lo stesso mio fratello. Fate l’amore invece di impugnare quel coltello, la violenza è sempre stata il metodo di chi non ha ... ilmattino.it

Non solo una gara, ma anche un evento che unisce sport, territorio e comunità, valorizzando i sentieri dell'entroterra loanese e la sua vocazione outdoor - facebook.com facebook