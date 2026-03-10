Lo chiedo a tutti voi Famiglia del bosco l’appello di papà Nathan dopo l’allontanamento di Catherine dalla casa famigli

Papa Nathan ha rivolto un appello a tutti, chiedendo collaborazione dopo l’allontanamento di Catherine dalla casa famiglia. La vicenda riguarda la cosiddetta “famiglia nel bosco” e sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica, con molte persone che seguono gli sviluppi e le dichiarazioni dei protagonisti coinvolti. La situazione rimane al centro di discussioni pubbliche e media.

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” continua a far discutere e ad alimentare il dibattito pubblico. Al centro della storia ci sono tre bambini che dallo scorso 20 novembre sono ospitati in una casa famiglia, dopo l’intervento delle autorità. In queste settimane la situazione ha attirato grande attenzione mediatica e numerose prese di posizione, tra solidarietà, polemiche e proteste organizzate davanti alla struttura che accoglie i minori. Proprio nelle ultime ore è arrivata la prima presa di posizione ufficiale del padre dei piccoli, Nathan Trevallion, che ha parlato pubblicamente lasciando la struttura dove i bambini sono attualmente ospitati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

