L' Nba cancella la Magic City Night | niente tributo allo strip club degli Hawks

Alla fine la "Magic City Night" non si farà: l'Nba ha deciso di annullare l'evento dopo aver raccolto alcune "preoccupazioni" tra dipendenti, partner e tifosi della lega. Il 16 marzo, in occasione della partita contro Orlando, gli Atlanta Hawks avevano organizzato una serata speciale per celebrare il Magic City, uno storico strip club della città, attivo da 40 anni. Atlanta aveva annunciato la serata un mese fa: un tributo a "un'istituzione culturale iconica della città" con merchandising, esibizioni e, nel menù, le famose alette di pollo. Luke Kornet, centro degli Spurs, autore di un blog su Medium, aveva pubblicato una... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

