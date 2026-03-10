Livorno | riapre il ponte mobile ma con limitazioni Il sindaco Salvetti | Operazione a tempo di record

Da lanazione.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li è stato riaperto al traffico dopo un cedimento nel sistema di sollevamento verificatosi venerdì scorso. Il sindaco ha annunciato che l’intervento di ripristino è stato completato in tempi rapidi e la struttura è tornata operativa dalle 17 di oggi, anche se con alcune limitazioni. La riapertura è stata comunicata ufficialmente poco dopo.

Livorno, 10 marzo 2026 – “Ponte mobile riaperto a tempo di record. Il cedimento del sistema di sollevamento del ponte mobile sulla Fi-Pi-Li all'altezza della Darsena Toscana è avvenuto venerdì scorso e già dalle 17 di oggi la struttura è stata riaperta al traffico”. Così, nella serata del 10 marzo, il sindaco di Livorno Luca Salvetti sui social sottolinea la riapertura al traffico della superstrada Fi-Pi-Li che si immette direttamente nella Darsena Toscana del porto. La riapertura, però, non è ancora totale.  il transito è consentito non oltre i trenta chilometri orari e per camion fino a 3.5 tonnellate. In pratica al momento possono passare solo i mezzi leggeri, auto e motorini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

livorno riapre il ponte mobile ma con limitazioni il sindaco salvetti operazione a tempo di record
© Lanazione.it - Livorno: riapre il ponte mobile, ma con limitazioni. Il sindaco Salvetti: “Operazione a tempo di record”

Articoli correlati

Fipili, cede viadotto mobile Livorno: viabilità deviata sul ponte Mogadiscio. Ecco quando riapreLa Città Metropolitana di Firenze, ente proprietario della Fipili e Avr, gestore della manutenzione, fanno sapere in serata attraverso una nota che...

Caprilli, l'ippodromo riparte col 'modello Livorno'. Il sindaco Salvetti: "Pista e illuminazione, i primi passi da fare"Avanti con la gestione diretta del Comune e il supporto specialistico di Alfea dopo l'ok del ministero.

Approfondimenti e contenuti su Livorno riapre il ponte mobile ma con...

Temi più discussi: Cede ponte mobile a Livorno, accesso al porto da una sola strada; Livorno, si rompe un pistone del ponte che dalla FiPiLi porta agli imbarchi: nessun ferito e traffico interrotto e poi riaperto (su un altro ponte); Collassa il ponte sulla FiPiLi, caos in porto a Livorno. Obiettivo riaprire la strada martedì; Livorno, traffico in tilt per chiusura ponte mobile Porto causa guasto.

Livorno, riaperto il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li verso la Darsena ToscanaIl sindaco Luca Salvetti annuncia la riapertura dopo il cedimento del sistema di sollevamento avvenuto venerdì 6 marzo: traffico ripristinato ... gonews.it

livorno riapre il ponteEmergenza a Livorno: cede il ponte sulla FiPiLi, viabilità verso il porto paralizzataLivorno, cede il ponte della FiPiLi che collega la superstrada al porto: traffico sospeso verso la Darsena Toscana e interventi di sicurezza in corso. notizie.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.