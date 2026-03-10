Livorno | riapre il ponte mobile ma con limitazioni Il sindaco Salvetti | Operazione a tempo di record

A Livorno il ponte mobile sulla Fi-Pi-Li è stato riaperto al traffico dopo un cedimento nel sistema di sollevamento verificatosi venerdì scorso. Il sindaco ha annunciato che l’intervento di ripristino è stato completato in tempi rapidi e la struttura è tornata operativa dalle 17 di oggi, anche se con alcune limitazioni. La riapertura è stata comunicata ufficialmente poco dopo.

Livorno, 10 marzo 2026 – "Ponte mobile riaperto a tempo di record. Il cedimento del sistema di sollevamento del ponte mobile sulla Fi-Pi-Li all'altezza della Darsena Toscana è avvenuto venerdì scorso e già dalle 17 di oggi la struttura è stata riaperta al traffico". Così, nella serata del 10 marzo, il sindaco di Livorno Luca Salvetti sui social sottolinea la riapertura al traffico della superstrada Fi-Pi-Li che si immette direttamente nella Darsena Toscana del porto. La riapertura, però, non è ancora totale. il transito è consentito non oltre i trenta chilometri orari e per camion fino a 3.5 tonnellate. In pratica al momento possono passare solo i mezzi leggeri, auto e motorini.