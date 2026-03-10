Livi e Dagomari palestre pronte Riqualificazione scuole | il piano

Il consiglio provinciale ha approvato venerdì 27 febbraio il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Tra le voci principali figurano i fondi destinati alla riqualificazione delle scuole e alla sistemazione delle palestre, con interventi pianificati anche nelle strutture sportive di Livi e Dagomari. La decisione riguarda risorse e progetti specifici per il miglioramento delle strutture pubbliche.

Approvato dal consiglio provinciale, venerdì 27 febbraio, il bilancio di previsione del triennio 2026–2028. "Il bilancio fotografa un'ottima condizione dell'Ente e dimostra che per il 2026 siamo in grado di garantire servizi e investimenti di grande rilievo nelle materie di competenza della Provincia", ha spiegato il presidente Simone Calamai. Al 31 dicembre 2025 il fondo di cassa ammonta a circa 64 milioni di euro, e non c'è indebitamento. Invariata la leva fiscale per il 2026: i principali tributi provinciali restano confermati rispetto al 2025. Tra gli ambiti d'azione della Provincia ci sono scuole e strade.