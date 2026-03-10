LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo a 1? dalla fuga inizia a piovere sulla corsa

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con il gruppo che si trova a circa un minuto dalla fuga. Nel corso della corsa ha iniziato a piovere, influenzando le condizioni di gara. La diretta segue passo passo gli sviluppi della competizione, con aggiornamenti continui sulla corsa e le eventuali azioni di rilievo. La tappa è in corso dalle 15, con spettatori e appassionati collegati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15.10 14.46 50 km alla conclusione, è terminata la discesa vera e propria, iniziano i saliscendi. 14.43 Si ricompattano i quattro, il gruppo si avvicina a 20?. 14.41 Dopo lo scollinamento Diego Pablo Sevilla (Team Polti Visit Malta) ha contunuato la sua azione e ha 15? di vantaggio su Alessandro Iacchi (Solution Tech NIPPO Rali), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Joan Bou (Caja Rural Segurs RGA). Gruppo segnalato a 45?. 14.38 Intanto si intravedono gocce d'acqua giò in questa fase, in questo momento piove anche sull'arrivo. 14.35 Lotta spagnola tra Sevilla e Bou per il GPM, con il primo che si prende i 5 punti e vince il duello.