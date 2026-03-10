LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | parte la cronometro a squadre!

Oggi in diretta seguiremo la tappa di Parigi-Nizza 2026 con la cronometro a squadre, che è appena partita. La corsa è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale. Dalle 10, inoltre, è possibile seguire anche la diretta della tappa della Tirreno-Adriatico. La cronometro si svolge su un percorso pianeggiante e coinvolge diverse squadre professionistiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 15.10 Si parte! Comincia la tappa con il Team Picnic PostNL. 15.09 Vento a 16 kmh. Temperatura a 15 gradi. Nelle scorse ore ha piovuto 15.09 Ricordiamo che il percorso è lungo 23,5 chilometri, con partenza da Cosne-Cours-sur-Loire ed arrivo a Pouilly-sur-Loire. 15.08 Inutile dire che la grande sfida tra Vingegaard ed Ayuso, favoritissimi per la vittoria di tappa. 15.05 Questa la startlist di oggi # Time Rider Clock 22 15:10 Team Picnic PostNL 21 15:14 Team Jayco AlUla 20 15:18 Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la cronometro a squadre! Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometro a squadre. Tra poco si iniziaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard sfida Ayuso nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della... Approfondimenti e contenuti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Kanter la spunta con una volata lunghissimaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:27 Si chiude qui la nostra DIRETTA ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia giallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it La terza tappa della Parigi-Nizza prevede la cronometro a squadre Segui la gara LIVE su @ddiscovery+ e HBO Max - facebook.com facebook La terza tappa della Parigi-Nizza prevede la cronometro a squadre Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT e @hbomax #EurosportCICLSIMO #ParisNice x.com