LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | La Decathlon scavalca la Visma e passa in testa

Oggi si svolge la tappa della Parigi-Nizza 2026, con la corsa in diretta e aggiornamenti disponibili online. La Decathlon ha superato la Visma nella classifica generale, assumendo la leadership. L'evento è seguito da spettatori e appassionati attraverso la diretta, che è attiva dalle 10 e permette di seguire passo dopo passo l'andamento della gara.

16:32 La formazione guidata da Juan Ayuso conta ancora su sei uomini. 16:30 La Lidl-Trek transita all'intermedio con il miglior tempo. 16:27 La Lotto Intermarché chiude in undicesima posizione con 28'10"10. 16:25 Sta per partire la INEOS Grenadiers. 16:24 La Decathlon CMA CGM Team chiude la sua prova con 26'51"43 e passa in testa alla classifica. 16:21 L'ultima squadra a partire sarà la EF Education – EasyPost alle 16:34. 16:19 Iniziata la prova della Red Bull – BORA – hansgrohe. 16:18 La Cofidis chiude con il quinto tempo in 27'22"05.