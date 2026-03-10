Oggi si corre la tappa di Parigi-Nizza 2026 e la diretta segue in tempo reale. Il team Visma si trova all’intermedio con buone performance, mentre la Groupama sorprende con una buona posizione. La corsa continua con aggiornamenti continui, seguendo gli sviluppi di questa giornata di gara. La tappa si svolge con numerosi atleti impegnati in vari tentativi di fuga e strategia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 16:00 La prossima squadra a partire sarà la Alpecin-Premier Tech. 15.58 Intanto cresce l’attesa per la Lidl-Trek, che comincerà la sua prova alle 16.14. 15.56 Uno sguardo alla classifica # rider timegap time avg 1 UAE Team Emirates – XRG 27.17,28 27.17,28 51.6 2 Groupama – FDJ United 0.03,88 27.21,16 51.4 3 Team Jayco AlUla 0.19,95 27.37,23 50.9 4 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0.34,33 27.51,61 50.5 5 Team Picnic PostNL 1.01,79 28.19,07 15.54 Nel Team Visma rimangono in quattro in vista del finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Bene il Team Visma all'intermedio, la Groupama sorprende

