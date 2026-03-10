LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 10 marzo in DIRETTA | Bertagnolli al comando dopo il superG della combinata successo azzurro nello sledge hockey

Oggi si svolgono le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con diverse competizioni in corso. Bertagnolli guida la classifica dopo il superG della combinata, mentre nello sledge hockey gli atleti italiani ottengono un risultato positivo. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale su tutte le discipline, offrendo uno sguardo diretto sugli eventi del giorno.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 10 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Alle 12.15 iniziano le semifinali delle tre categorie della sprint maschile e femminile. Purtroppo non ci saranno azzurri al via, tutti eliminati in qualificazione L’Italia alle 18.35 sarà in campo contro la Norvegia, che ha perso 5 gare finora. Un’altra vittoria potrebbe regalare qualche speranza di qualificazione agli azzurri... 🔗 Leggi su Oasport.it

