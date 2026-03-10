LIVE Paolini-Gibson 5-7 3-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | iniziata la rimonta dell’azzurra

Al secondo set, l’azzurra ha iniziato con una serie di punti vincenti, portandosi sul 40-15. La partita tra Paolini e Gibson si sta svolgendo in diretta all’Indian Wells 2026, con Paolini che ha vinto il primo set 7-5 e ora si trova in vantaggio nel secondo. La sfida continua con ritmo intenso e scambi serrati.

3-0 Partenza da sogno nel 2° set per Paolini! 40-15 Priiiiiima vincente. Si sente la voce di Gaio. 30-15 Via, in rete il rovescio! 15-15 Torna a picchiare dentro il rettangolo di gioco Gibson e fa punto. 15-0 Servizio vincente. 2-0 C'è il break! Altro errore dell'australiana di dritto! Seconda 30-40 Dooooppio fallo, terzo. 30-30 Rara chiusura di volo dell'australiana, non l'avevamo ancora vista avanti. Chiudeva prima. 15-30 Gratuito di dritto Gibson. 15-15 Servizio e dritto di volo! 0-15 Gratuito dopo il servizio Gibson. 1-0 Parte bene come nel 1° set Paolini! 40-0 Bene col lungoriga di dritto Jas.