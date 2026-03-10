LIVE Milano-VakifBank Istanbul Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | andata dei quarti di finale!

Questa sera si gioca la sfida di andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile tra le squadre di Milano e Istanbul. La partita si svolge a Milano e viene trasmessa in diretta streaming. I tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. La sfida rappresenta un momento importante della competizione europea di questa stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per i quarti di finale di Champions League di volley femminile 2025-2026 tra Numia Vero Volley Milano e Vakifbank Istanbul. La Champions League femminile entra nella sua fase più calda e per la Numia Vero Volley Milano arriva subito un confronto di altissimo livello. Nei quarti di finale della massima competizione europea la squadra lombarda incrocia il VakifBank Istanbul, una delle società più vincenti e prestigiose del volley internazionale. La gara di andata rappresenta il primo capitolo di una sfida che si annuncia spettacolare e combattuta, con in palio l’accesso alla Final Four, traguardo ambito da entrambe le formazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

