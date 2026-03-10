LIVE Errani Paolini-Xu Yang 6-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le azzurre conquistano il primo set

Alle ore 14:30 si è aperto il match tra le coppie ErraniPaolini e XuYang nel torneo di Indian Wells 2026. Le italiane hanno vinto il primo set con il punteggio di 6-2, dopo aver conquistato il primo gioco. La partita è trasmessa in diretta streaming e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale sui canali ufficiali.

1-0 Game ErraniPaolini. Xu sotterra la risposta di dritto. 40-30 Non passa il dritto incrociato di Paolini. 40-15 Un gatto a rete Errani! 30-15 Se ne va il rovescio difensivo di Yang. 15-15 Scappa via il dritto difensivo di Jasmine. 15-0 Si riparte con la prima vincente di Paolini. SECONDO SET 6-2 PRIMO SET ERRANIPAOLINI! Dritto debordante della toscana. Termina qui il primo parziale. 30-40 SET POINT ERRANIPAOLINI. Stupendo il passante con il dritto incrociato di Jasmine. 30-30 Ottimo smash in arretramento di Xu. 15-30 Doppio fallo Yang. 15-15 Yang perde il controllo del dritto dal centro. 15-0 Smash a rimbalzo vincente di Xu.