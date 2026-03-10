LIVE Errani Paolini-Xu Yang 6-2 7-5 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le campionesse olimpiche approdano ai quarti

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto Xu Yifan e Yang Zhaoxuan con il punteggio di 6-2 7-5 nel torneo WTA di Indian Wells 2026. La partita si è conclusa con il colpo finale di Yang che è finito in rete, sancendo la vittoria delle campionesse olimpiche che ora avanzano ai quarti di finale. La diretta ha mostrato un match equilibrato e intenso fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SARA ERRANIJASMINE PAOLINI b. XU YIFANYANG ZHAOXUAN 6-2 7-5! Finisce qui, con il dritto di Yang che si spegne in rete. Le azzurre volano ai quarti, affronteranno GuoMladenovic. 30-40 Gran difesa a rete da parte di Yang, che cancella la prima palla match. 15-40 DUE MATCH POINT ERRANIPAOLINI! Se ne va il rovescio di Yang! 15-30 Pessimo il rovescio in uscita dal servizio di Yang. 15-15 Il nastro rende vincente il rovescio di Paolini, che si scusa con le avversarie. 15-0 Volèe di dritto in allungo vincente di Xu. Al servizio Yang. 6-5 Game ErraniPaolini. Con coraggio Jasmine spinge a tutto braccio con il dritto da fondo.