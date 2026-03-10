LIVE Errani Paolini-Xu Yang 6-2 5-4 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le cinesi servono per rimanere nel match

Attualmente si sta giocando una partita di doppio femminile tra Errani e Paolini e le coppie Xu e Yang nel torneo di Indian Wells 2026. Il punteggio vede Errani e Paolini avanti 6-2, 5-4, con le cinesi che stanno servendo per rimanere nel match. Il punteggio del game tra Xu e Yang è pari 5-5, mentre Errani si prepara a servire dopo aver vinto il punto con un rovescio alto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Game XuYang. Scappa via il cambio con il rovescio alto di Errani, che torna ora alla battuta. 40-30 Arriva la risposta di rovescio vincente di Jasmine. 40-15 Telefonata la risposta di dritto di Errani. Ne approfitta Yang. 30-15 Non passa la risposta di rovescio di Paolini. 15-14 Erroraccio stavolta di Yang. 15-0 Volèe di dritto in allungo vincente di Yang. Al servizio Xu. 5-4 Game ErraniPaolini. Prima vincente provvidenziale di Jasmine. Dopo il cambio di campo le cinesi serviranno per restare in partita. 40-40 Bravissima Sara nel piazzare la prima volèe d’istinto e chiudere con lo smash. Deciding point importantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang 6-2 5-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le cinesi servono per rimanere nel match Articoli correlati Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang 5-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le cinesi servono per rimanere nel set LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:42 Le vincenti dell’incontro troveranno ai quarti di finale la compagine composta dalla cinese Guo Hanyu... Una selezione di notizie su LIVE Errani Paolini Xu Yang 6 2 5 4 WTA... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre in campo dopo Diallo/King-Luz/Matos; I.Wells, Errani/Paolini a caccia dei quarti: LIVE SuperTennis all'1; LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 7-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre sopravvivono al vento e ad un folle 2° set; Errani/Paolini-Xu/Yang oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang 3-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Yang stringe troppo l'angolo della risposta di dritto. Al servizio Paolini. 1-3 Game Xu/Yang. Xu chiude ... oasport.it Errani/Paolini-Xu/Yang oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 9 marzo, Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo per il secondo turno del torneo di doppio femminile a Indian Wells, dove ... oasport.it Tennis, Indian Well: Errani e Paolini agli ottavi nel doppio. Le azzurre superano 6-2 7-6 al primo turno la romena Cristian e la danese Tauson. #ANSA x.com AGLI OTTAVIIIIIIIIIIIIIIII Esordio vincente per Errani-Paolini nel doppio femminile di #IndianWells! Al WTA 1000 sul cemento californiano, Sara e Jasmine superano in due set al primo turno la coppia Cristian-Tauson! Avanti cosììììììììììììììì #ItaliaTeam FITP - facebook.com facebook