LIVE Errani Paolini-Xu Yang 6-2 3-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

Al WTA di Indian Wells, nel match tra ErraniPaolini e XuYang, il secondo set è iniziato con un punteggio di 6-2, 3-2. Yang ha realizzato un gran lob di dritto, mentre Errani si prepara a servire. La partita è in corso e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Gran lob di dritto piazzato da Yang. Al servizio Errani. 4-2 BREAK ERRANIPAOLINI! Deviazione beffarda del nastro che manda fuori tempo Yang. C'è il break! 40-40 Perfetto il passante di rovescio in controbalzo vincente di Paolini. Deciding point. 40-30 Ancora a segno Xu con la volèe di dritto, che buca le azzurre. 30-30 Si ferma sul nastro la volèe di dritto di Jasmine. 15-30 Ottima risposta di dritto di Paolini. 15-15 La cinese si riscatta subito con una gran volèe al corpo. 0-15 Completamente fuori misura la volèe di rovescio di Xu, impegnata al servizio. 3-2 Game ErraniPaolini. Solida volèe di dritto di Sara.