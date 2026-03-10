LIVE Errani Paolini-Xu Yang 5-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | le cinesi servono per rimanere nel set

Attualmente nel match di doppio femminile a Indian Wells, Errani e Paolini conducono con un punteggio di 5-2 contro le avversarie cinesi. Yang ha effettuato una volée di dritto che si è allontanata dalla rete, mentre le rivali si preparano a tornare in campo per il loro prossimo turno di servizio. La partita è in corso e si sta avvicinando alla conclusione del set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Game ErraniPaolini. Scappa via la volèe di dritto di Yang, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel set. 40-40 Xu sotterra la risposta di rovescio. Deciding point. 30-40 Palla del controbreak XuYang. Passante di rovescio al centro di Xu. 30-30 Fortunatissima Xu, con il nastro che rende imprendibile il suo dritto in chop. 30-15 Stavolta Xu non può sbagliare con il rovescio da metà campo. 30-0 Difesa miracolosa di Paolini, che disinnesca due smash di Xu raccogliendone poi il clamoroso errore. 15-0 Splendida la volèe di dritto da metà campo di Errani, al servizio. 4-2 BREAK ERRANIPAOLINI! C'è la risposta di rovescio lungolinea vincente dell'emiliana! 30-40 Palla break ErraniPaolini.