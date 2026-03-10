L’Itet ' Vittorio Emanuele III' alla Camera di Commercio di Bruxelles

Dal 2 al 15 marzo 2026, un gruppo di studenti dell’Itet ‘Vittorio Emanuele III’ di Lucera parteciperà a un evento presso la Camera di Commercio di Bruxelles. La visita è organizzata sotto la guida della professoressa responsabile del progetto. La partecipazione coinvolge studenti di vari indirizzi e mira a approfondire aspetti legati alle attività commerciali e imprenditoriali.

Un gruppo di studenti dell'istituto di Lucera diretto dalla prof.ssa Laura Flagella, è impegnato a Bruxelles in un percorso di Formazione Scuola-Lavoro (ex Pcto) Dal 2 al 15 marzo 2026, un gruppo di studenti dell'Itet 'Vittorio Emanuele III' di Lucera, diretto dalla prof.ssa Laura Flagella, è impegnato a Bruxelles in un percorso di Formazione Scuola-Lavoro (ex Pcto) presso la Camera di Commercio Belgo-Italiana, importante punto di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e Belgio. Ad accoglierli 'a sorpresa' il lucerino Francesco Nardacchione, ex alunno dell'Itet, policy advisor degli europarlamentari del gruppo dei Conservatori Riformisti.