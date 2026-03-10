Lite sul lungomare | attimi di tensione per le urla ma nessuna conseguenza

Nel primo pomeriggio, sul Lungomare Trieste, si è verificata una lite tra alcuni stranieri con urla e scene di tensione. La discussione si è protratta per alcuni minuti, attirando l'attenzione dei passanti, ma non sono state registrate conseguenze o feriti. La polizia è intervenuta per sedare la situazione e ha avviato accertamenti sulle cause dell’incidente.

Tensione nel primo pomeriggio, sul Lungomare Trieste, per una lite tra alcuni stranieri, avvenura per cause da accertare. Nulla di grave e nessuna conseguenza, tuttavia, anche grazie all'intervento di alcuni connazionali che hanno separato i protagonisti dell'acceso diverbio, evitando che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente Kolo Muani: paura per l’obiettivo della Juventus ma fortunatamente nessuna conseguenza. La ricostruzione di quanto successo – FOTO Salerno, lite degenera in accoltellamento sul lungomare TriesteUna lite, nel corso della quale sarebbero spuntati anche dei coltelli, è degenerata nella mattinata di oggi a Salerno. Tutti gli aggiornamenti su Lite sul lungomare attimi di tensione... Discussioni sull' argomento Attimi di paura in stazione, violenta lite sfocia nel sangue; Lite per strada, estrae una pistola. Era finta, ma provoca il panico: scatta la denuncia; Terrore in via del Corso: dopo una lite con un negoziante uomo estrae la pistola e semina il panico tra la folla; Sanremo 2026, il retroscena sulla vittoria di Sal Da Vinci: dalla lite in sala stampa al televoto finale. Gela, accoltellato durante una lite sul lungomare: grave un 35enneAlla base pare questioni di gelosia. La vittima dall'ospedale Vittorio Emanuele trasferita in elisoccorso a Catania e sottoposta a intervento Tentato omicidio a Gela nella serata di ieri: un uomo è ... rainews.it Lite sul Lungomare: tensione tra stranieri davanti ai passanti Attimi di nervosismo poco prima delle 15 sul Lungomare di Salerno, a Salerno. Per motivi ancora da chiarire è scoppiata una lite tra alcuni stranieri. Prima un acceso scambio di parole, poi il confront - facebook.com facebook Nintendo Switch Lite Blu: la domenica regala un doppio sconto su eBay x.com