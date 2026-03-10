Lite per il fidanzatino per strada a suon di calci e tirate di capelli tutti filmano e il video diventa virale | 14enne denunciata

Due ragazze di 14 e 16 anni sono state protagoniste di una lite per il fidanzatino avvenuta in strada all’uscita di scuola a Bassano del Grappa. Durante l’alterco si sono scambiate calci e tirate di capelli, mentre alcuni passanti hanno ripreso la scena che è poi diventata virale sui social. La ragazza di 14 anni è stata denunciata.

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Lite per il fidanzatino all'uscita di scuola tra due ragazze di 14 e 16 anni con tanto di calci e tirate di capelli. C'è chi ha filmato tutto e i video postati sui social sono diventati virali. L'episodio è avvenuto a fine febbraio sul marciapiede vicino alla fermata degli autobus all'interno dell'area del centro studi cittadino, e la ragazza di 16 anni, accompagnata dalla mamma, ha raccontato tutto ai carabinieri di Bassano del Grappa. La ragazza ha raccontato che la 14enne l'ha accusata falsamente di divulgare tra gli studenti alcune notizie offensive che la riguardavano. Tanto sarebbe bastato, racconta la 16enne, a far scattare l'aggressione.

