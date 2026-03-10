L’Italia tra cautela e timori | da Mattarella a Meloni tutte le mosse Con l’incognita Salvini

In Italia, il governo di Giorgia Meloni si trova a fronteggiare segnali di incertezza, con i vertici politici che adottano strategie diverse. Il vicepremier leghista Matteo Salvini ha provocato uno strappo questa mattina, aggiungendo tensione alle dinamiche interne. Le mosse dei principali esponenti del governo riflettono una situazione caratterizzata da cautela e timori, mentre l’incognita rappresentata da Salvini resta presente.

La misura dello spaesamento nel Governo di Giorgia Meloni la dà il vicepremier leghista Matteo Salvini, con lo strappo arrivato stamattina. «Spero che chi ha attaccato - ha affermato - abbia contezza delle conseguenze e della durata» del conflitto. Non nomina Donald Trump e Benjamin Netanyahu, ma il leader del Carroccio è il primo nella maggioranza a prendere più nettamente le distanze dall’operazione “Epic Fury” che dall’Iran è dilagata al Golfo e lambisce la Turchia e Cipro, ossia la Nato e l’Unione europea. Prima di lui, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e la stessa premier si erano limitati ad ammettere che l’aggressione a Teheran è avvenuta al di fuori delle regole del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

