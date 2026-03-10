L’Istituto Tosi di Busto Arsizio costretto a respingere 150 richieste d’iscrizione a causa delle poche aule | Le chiediamo da anni

L’Istituto Tosi di Busto Arsizio ha dovuto rifiutare 150 richieste di iscrizione per il primo anno, a causa della carenza di aule disponibili. Le richieste di spazio, presentate negli ultimi anni, non sono state accolte per limiti strutturali dell’edificio. La scuola ha comunicato ufficialmente che non ci sono sufficienti aule per accogliere tutti gli studenti interessati.

Busto Arsizio (Varese), 10 marzo 2026 – Iscrizione respinta. Sono 150 i ragazzi che quest’anno avevano chiesto di iscriversi al primo anno dell’Istituto tecnico economico Enrico Tosi, ma che non potranno entrare: mancano le aule. A raccontarlo è la preside Amanda Ferrario, che punta il dito contro la Provincia. Secondo la dirigente scolastica, il problema non riguarda affatto i criteri di selezione degli studenti, ma la mancanza cronica di spazi. Quest’anno le domande di iscrizione al 1° anno hanno superato di molto la capienza dell’istituto. La scuola può accogliere 400 studenti, ma le richieste sono arrivate a 550. Il risultato: 150 ragazzi sono rimasti esclusi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Istituto Tosi di Busto Arsizio costretto a respingere 150 richieste d’iscrizione a causa delle poche aule: “Le chiediamo da anni” Articoli correlati Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio – Le ragioni del Sì e del No: incontro sul referendum costituzionale a Busto ArsizioBusto Arsizio al Voto: Un Confronto tra Esperti per il Referendum sulla Giustizia Busto Arsizio si prepara a un dibattito chiave in vista del... Tutto quello che riguarda Istituto Tosi di Discussioni sull' argomento L’Istituto Tosi di Busto Arsizio costretto a respingere 150 richieste d’iscrizione a causa delle poche aule: Le chiediamo da anni; Luisa Tosi, la maestra che portò l’educazione sessuale a scuola. Quelle domande le desideravo forse, e un po’ le temevo; Tre libri per trenta giorni. L’offerta editoriale CSC marzo 2026; Ite Tosi di Busto, la preside: 150 esuberi, e la Provincia non ci dà nuovi spazi. Rinasce l’istituto Tosi di Codogno: Il cantiere è ripartito, finiremo nei tempi previsti. Gli studenti accolti in 65 moduli prefabbricatiCodogno (Lodi), 10 giugno 2025 – I lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’istituto tecnico agrario Tosi di Codogno, salvo varianti progettuali ed imprevisti, si ... ilgiorno.it Oggi la nostra squadra di pallavolo della scuola torna in campo per il torneo organizzato dalla provincia: è la seconda giornata! Affronteremo l’Istituto Tecnico Enrico Tosi in una partita che promette grande impegno, energia e spirito di squadra. Forza ra - facebook.com facebook