Un’isola petrolifera iraniana rimane ancora sotto attacco, mentre la guerra si estende anche nel settore energetico. Domenica, i depositi di Teheran sono stati colpiti, segnando un episodio recente nel conflitto. La situazione evidenzia come le operazioni militari continuino a coinvolgere obiettivi strategici legati alle riserve di petrolio nazionali.

La guerra si gioca anche sul tavolo energetico, come dimostra l’attacco di domenica ai depositi di Teheran. Ma lo snodo fondamentale è un’isola rimasta fuori finora dai combattimenti. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - L’isola del petrolio iraniano che ancora non è stata colpita

Articoli correlati

Trump ancora contro Cuba, sanzioni a tutti i Paesi che vendono o forniscono petrolio all’isolaL’ordine di Trump metterebbe pressione soprattutto al Messico, un governo che ha rappresentato un’ancora di salvezza per Cuba in termini di petrolio...

La scuola dove sono morte 154 bambine a Minab non è stata colpita da un missile iraniano. Ecco perchèNella mattina di sabato 28 febbraio 2026 a Minab, nel sud dell’Iran, due missili hanno colpito due diversi edifici: la scuola elementare femminile...

L’isola del petrolio iraniano che ancora non è stata colpita

Tutto quello che riguarda L'isola del petrolio iraniano che...

Temi più discussi: Kharg, l’isola del petrolio che può decidere la guerra con l’Iran; Perché Stati Uniti e Israele evitano di bombardare l'isola di Kharg; Kharg, l'isola che (per ora) nessuno tocca: è lunga 6 chilometri ma gestisce il 90% delle esportazioni di petrolio; La guerra in Iran e la geopolitica del petrolio.

Kharg: l'isola dell'Iran capitale del petrolio che nessuno attacca, per un motivo precisoMentre sui mercati le quotazioni del Brent toccano nuovi record storici, gli occhi si spostano su un lembo di terra in mezzo al Golfo: da qui arriva il 90 per cento del greggio iraniano. Ma colpirlo e ... today.it

Guerra Iran, perché gli Usa non attaccano l’Isola di Kharg. Quali sono i possibili scenariLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, perché gli Usa non attaccano l’Isola di Kharg. Quali sono i possibili scenari ... tg24.sky.it

I dubbi e le incognite per l’amministrazione Usa: la strategia per l’isola che assorbe il 90% dell’export di greggio della Repubblica islamica iraniana - facebook.com facebook

Nessuno attacca Kharg Island, l’isola iraniana da cui passa tutto il petrolio x.com