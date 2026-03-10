L’Iran ha invitato le calciatrici della Nazionale femminile di calcio a tornare nel paese. La Procura generale ha inviato un invito alle giocatrici che hanno partecipato alla Coppa d’Asia in Australia. La decisione riguarda tutte le atlete coinvolte nel torneo. La comunicazione è stata resa nota ufficialmente nelle ultime ore.

La Procura generale iraniana ha invitato le giocatrici della Nazionale femminile di calcio c he hanno disputato la Coppa d’Asia in Australia a tornare in patria. «Alcune componenti di questa squadra, involontariamente ed emotivamente eccitate dalla cospirazione e dalle malefatte del nemico, si sono comportate in un modo che ha provocato la gioia delirante dei leader criminali della guerra imposta dagli americani e dai sionisti», si legge in una nota. Sono cinque le calciatrici che hanno chiesto e ottenuto asilo dalle autorità di Canberra: temevano di subire persecuzioni in patria per non aver cantato l’inno nazionale prima della partita d’esordio nel torneo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Iran ha “invitato” le calciatrici della Nazionale a rientrare in patria

